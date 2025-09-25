ФНС расширила функционал приложения «Моя подпись»

В приложении теперь можно отправить руководителю компании или ИП любой документ.

ФНС добавила функционал сервиса онлайн-подписания электронных документов и налоговой отчетности в приложении «Моя подпись».

Теперь там можно направить директору юрлица или ИП любой документ.

В рамках пилотного проекта приложение интегрировали в комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн», а с октября 2025 его применение упростит подписание документов и налоговой отчетности, пишут налоговики.

Для получения подписи нужно скачать приложение «Моя подпись» на телефон, открыть сервис в любом браузере на устройстве, указать ИНН и выбрать документ для подписания. Также нужно скачать квалифицированную подпись или направить ее в любой мессенджер.

Также через приложение «Моя подпись» при наличии подтвержденной учетной записи можно получить сертификат УКЭП юрлица или ИП в Удостоверяющем центре ФНС. Приложение сохранит секретный ключ, с помощью которого можно подписывать документы. Настраивать специализированное ПО на компьютере не придется.

«Моя подпись» есть во всех магазинах приложений, добавили налоговики.