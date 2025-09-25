Мишустин предложил продвигать сервисы кредитования под залог интеллектуальной собственности

Сервисы кредитования под залог интеллектуальной собственности должны быть удобными и понятными. Об этом заявил глава Правительства Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Роспатента Юрием Зубовым 25 сентября 2025 года.

«В предыдущую встречу мы обсуждали, каким образом сделать для малого и среднего предпринимательства кредиты, используя в качестве залога объекты интеллектуальной собственности, активы интеллектуальной собственности», — сказал Мишустин и попросил отчет о проделанной работе.

Зубов рассказал, что инструмент запустили уже в пяти регионах, и сумма выданных под залог кредитов составляет уже более 1,5 млрд рублей.

Также важно разъяснять компаниям преимущества регистрации интеллектуальной собственности, добавил Мишустин. Он считает, что это актив, который позволяет привлечь кредиты и усилить свой бренд. Кроме того, регистрация смежных прав будет подстегивать индустрии, которые работают рядом, уверен премьер.