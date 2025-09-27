Появился бесплатный инструмент, который за несколько минут создаст с нуля сайт для бизнеса

Яндекс Директ тестирует бесплатный инструмент, который за несколько минут создаст простой сайт для бизнесов, у которых нет сайта. Об этом сообщает пресс-релиз компании, он в распоряжении «Клерка».

Теперь даже небольшие бизнесы могут легко подготовить лендинг в Директе и сразу запустить его продвижение, чтобы привлекать новых клиентов: они смогут проще находить организацию в интернете, бизнес сможет рассказать о своих товарах и услугах, собирать заявки через сайт, запускать рекламу в сети.

Сообщается, что инструмент простой и будет полезен предпринимателям, у которых нет опыта в создании лендингов, мало времени на настройку продвижения или ограниченный бюджет.

Не нужны специальные знания для созданий страницы — в генерации заголовков, текстов и картинок помогают нейросети. Процесс сопровождается понятными пошаговыми инструкциями и занимает всего несколько минут.

Достаточно описать свой бизнес, выбрать предложенные или загрузить свои иллюстрации и активировать нужные блоки:

Вид блока Зачем нужен Блок с формой сбора заявок Чтобы страница напрямую приносила заказы (для организаций, которые уже зарегистрированы в Яндекс Бизнесе) Блок с отзывами Их могут изучить потенциальные клиенты (загружаются из Яндекс Бизнеса) Блок с картой и адресом организации Чтобы увидеть, где расположена компания

Также можно добавить любое количество блоков с примерами работ, рассказом о компании и т. д.

Нужно также указать контакты для связи. Подготовленную страницу можно отредактировать и опубликовать.

Лендинг можно использовать сразу после публикации — он уже готов к продвижению: настроены сбор заявок и аналитика, а сама страница интегрирована в Директ. Можно вернуться к ее редактированию в нужный момент. При этом страницу можно использовать как любой сайт — делиться с потенциальными клиентами, указывать в рекламных материалах, визитках и т. д. Ее работа не зависит от подключенных рекламных опций.

Если у организации уже есть сайт, инструмент поможет быстро создать специальные страницы для рекламных кампаний, а специалисты смогут быстро тестировать посадочные страницы и не тратить дополнительные ресурсы на их разработку.

Пока создание сайтов работает только в веб версии, но в ближайшие месяцы 2025 функционал и доступность инструмента будет расширяться, уточняет компания «Яндекс».