Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: предприниматели получили 50 объектов недвижимости за 1 рубль, отдых во Вьетнаме подешевел на 37%, за сжигание листвы можно получить штраф

Подготовили обзор главных событий дня — 25 сентября 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Бизнесу Подмосковья предоставили около 50 объектов недвижимости за 1 рубль. В 2025 году участниками региональной программы «Недвижимость за 1 рубль» стали 38 предпринимателей. Суммарный объем инвестиций в запуск их проектов составит 480 млн рублей. 

  • Томаты подорожали за неделю на 10%. Недельная инфляция в России с 16 по 22 сентября составила 0,08% при 0,04% на прошлой неделе.

  • Россияне стали меньше ходить в магазины товаров для ремонта. В январе-августе посещаемость магазинов товаров для дома и ремонта сократилась в России на 18% год к году. Это наиболее выраженное падение среди всех сегментов розницы.

  • Розничные продажи водки и коньяка в России за январь-август 2025 года сократились на 3,94% и 9,57% соответственно. Основными причинами снижения стали повышение акцизов на этиловый спирт на 15% и увеличение минимальных розничных цен.

  • Российский fashion-рынок по итогам 2025 года может вырасти на 7-17% — до 4,45-4,85 трлн руб., причем около половины этой суммы придется на онлайн-продажи.

  • За последние три года в России был ограничен доступ к более чем 180 тыс. материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм.

  • С 1 октября 2025 года на автомобильном пункте пограничного пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе запустят электронную очередь.

  • Мошенники проводят видеоконференции в Zoom под видом сотрудников полиции, Минцифры и Росфинмониторинга, чтобы убедить граждан в правдивости своих слов.

  • Стоимость проживания в отелях Вьетнама в октябре 2025 года снизилась на 37%, отдых в Египте подешевел на 17%, а в Китае — на 15% по сравнению с месяцем ранее.

  • Депутат парламента Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести суточный лимит на банковские переводы для пенсионеров. Это нужно, чтобы уберечь доверчивых пожилых людей от мошенников.

  • Дачников могут оштрафовать за сжигание листвы осенью. Сжигание листвы, веток и прочих растительных остатков на приусадебных участках влечет штрафы от 5 до 15 тыс. рублей.

  • Нейросеть от Сбера GigaChat научилась создавать презентации. Новый функционал модели подготовит материал, форматирует его в емкие тезисы, выстроит структуру презентации и распределит контент по слайдам, а также сгенерирует уникальные иллюстрации.

  • Порядка 80% родителей хотят, чтобы игрушек отечественного производства было больше представлено на рынке. 

  • Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии.

  • Официальный дилерский центр китайских автомобилей Lixiang может появиться в России до конца 2025 года.

  • Номера «666» хотят запретить в России, чтобы не оскорблять верующих. Депутаты считают, что число является антихристианским символом.

