⚡️ Итоги дня: предприниматели получили 50 объектов недвижимости за 1 рубль, отдых во Вьетнаме подешевел на 37%, за сжигание листвы можно получить штраф

Бизнесу Подмосковья предоставили около 50 объектов недвижимости за 1 рубль. В 2025 году участниками региональной программы «Недвижимость за 1 рубль» стали 38 предпринимателей. Суммарный объем инвестиций в запуск их проектов составит 480 млн рублей.

Томаты подорожали за неделю на 10%. Недельная инфляция в России с 16 по 22 сентября составила 0,08% при 0,04% на прошлой неделе.

Россияне стали меньше ходить в магазины товаров для ремонта. В январе-августе посещаемость магазинов товаров для дома и ремонта сократилась в России на 18% год к году. Это наиболее выраженное падение среди всех сегментов розницы.

Розничные продажи водки и коньяка в России за январь-август 2025 года сократились на 3,94% и 9,57% соответственно. Основными причинами снижения стали повышение акцизов на этиловый спирт на 15% и увеличение минимальных розничных цен.

Российский fashion-рынок по итогам 2025 года может вырасти на 7-17% — до 4,45-4,85 трлн руб., причем около половины этой суммы придется на онлайн-продажи.

За последние три года в России был ограничен доступ к более чем 180 тыс. материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм.

С 1 октября 2025 года на автомобильном пункте пограничного пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе запустят электронную очередь.

Мошенники проводят видеоконференции в Zoom под видом сотрудников полиции, Минцифры и Росфинмониторинга, чтобы убедить граждан в правдивости своих слов.

Стоимость проживания в отелях Вьетнама в октябре 2025 года снизилась на 37%, отдых в Египте подешевел на 17%, а в Китае — на 15% по сравнению с месяцем ранее.

Депутат парламента Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести суточный лимит на банковские переводы для пенсионеров. Это нужно, чтобы уберечь доверчивых пожилых людей от мошенников.

Дачников могут оштрафовать за сжигание листвы осенью. Сжигание листвы, веток и прочих растительных остатков на приусадебных участках влечет штрафы от 5 до 15 тыс. рублей.

Нейросеть от Сбера GigaChat научилась создавать презентации. Новый функционал модели подготовит материал, форматирует его в емкие тезисы, выстроит структуру презентации и распределит контент по слайдам, а также сгенерирует уникальные иллюстрации.

Порядка 80% родителей хотят, чтобы игрушек отечественного производства было больше представлено на рынке.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии.

Официальный дилерский центр китайских автомобилей Lixiang может появиться в России до конца 2025 года.