Набиуллина оценила текущий проект бюджета как дезинфляционный

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что проект бюджета на 2026-2028 годы выглядит дезинфляционным. Эффект от повышения НДС будет краткосрочным.

Также она добавила, что сейчас появилась определенность по бюджету. Именно этот фактор будут учитывать при принятии решения по ключевой ставке в октябре 2025 года.

Однако Набиуллина предупредила, что резкое снижение ключевой ставки способно «разогнать маховик инфляции», поэтому регулятор будет тщательно выверять каждый шаг, принимая решение.

«Значительное ускорение роста кредита, которое произошло в июле и в августе, если оно сохранится несколько месяцев подряд, это явный сигнал того, что уже произошло заметное смягчение денежно-кредитных условий», — сказала Эльвира Набиуллина.

Кроме того, она отметила, что российская экономика впервые проходит полноценный цикл и сейчас постепенно выходит из перегрева.