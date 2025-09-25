❓ Что будет со ставками 5% и 7% в 2026 году: бухгалтеры обсуждают повышение налогов и снижении лимита для НДС на УСН

Налогоплательщики предполагают, что ставки НДС 5% и 7% не повысят – так как все равно сокращают лимит.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают повышение НДС.

«Как вы думаете – если НДС будет 22%, то увеличат ли ставки 5% и 7%», — интересуется пользователь.

Большинство думает, что эти ставки поднимать не будут. Лимиты же сокращают, этого будет достаточно, пишут в комментариях.

Бухгалтеры вспомнили, что власти забыли про ПСН.

«И для патента скорее всего порог будет 10 млн. Не логично снизить порог для НДС [на УСН] на 10 млн, а для патента оставить 60 млн», — отметили в чате.

Скорее всего, для патента лимит тоже повысят, иначе ИП на УСН после превышения лимита в 10 млн смогут перейти на ПСН, если подходит вид деятельности, уверены пользователи.

Кто-то еще надеется, что закон могут не принять, но подавляющее большинство на это не рассчитывает.

Инициативу выдвинул Минфин, ЦБ планирует ключевую ставку с учетом повышения НДС, деньги государству нужны, причем именно в федеральном бюджете. Примут, и очень шустро примут, не сомневается бухгалтер.

