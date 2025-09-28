60% компаний ожидают от сотрудников базового владения нейросетями

Каждый четвертый сотрудник в России на 2025 год уже использует нейросети на работе.

Используют ИИ-технологии для выполнения рабочих задач — 26% сотрудников регулярно и 35% периодически. Наиболее часто к ним обращаются специалисты из сфер массмедиа и искусства, ИТ, высшего и среднего менеджмента, а также рекламы и PR.

Для 18% нейросети все еще неприменимы в их сфере. Крайне редко их используют в розничной торговле и HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес).

Это результаты опроса hh.ru и IT-компании Touch Instinct, они в распоряжении «Клерка».

Кто пользуется ИИ-технологиями, выделяют преимущества: ускорение выполнения задач (67%), экономию рабочего времени (63%), уверенное применение новых технологий (35%) и более качественное выполнение обязанностей (33%). Только 10% не видят плюсов в использовании нейросетей.

Многие стремятся развивать ИИ-навыки, чтобы повысить свою ценность на рынке труда и претендовать на более высокий доход. В основном, сами изучают возможности сервисов, а в затруднительных случаях читают советы и инструкции в интернете. Специальные курсы по нейросетям чаще проходят юристы, маркетологи и PR-специалисты, топ-менеджеры и преподаватели.

«ИИ — это инструмент, который усиливает экспертизу и на текущем этапе выступает в роли младшего помощника. Специалистам любых сфер, не только IT, требуется глубокое понимание своей области и технические навыки, чтобы правильно поставить задачу ИИ-сервису и оценить качество ответа. Ответственность за конечный результат по-прежнему несут специалисты. Свыше 80% компаний, по данным совместного опроса, позитивно относятся к применению нейросетей сотрудниками. По нашему опыту использование искусственного интеллекта в IT повышает качество и скорость работы в 2 раза», — комментирует Вячеслав Лобозов, директор по развитию Touch Instinct.

При этом работодатели отмечают и недостатки в использовании нейросетей сотрудниками. Треть руководителей говорят, что работники перестанут обучаться и профессионально расти. Еще 24% — что сотрудники предлагают слабый креатив и реже ищут нестандартные пути для решения задач. Часть респондентов заметили, что подчиненные чаще допускают ошибки в работе или же попросту ленятся и отвлекаются на личные дела. Такое же количество работодателей не видят слабых сторон в использовании нейросетей.

Сами сотрудники отмечают трудности в написании промптов (запрос, команда или инструкция в адрес ИИ) и зависимость от нейросетей (20%).

Большая часть промптов связана с маркетингом и креативом.

В компаниях уже доверяют нейросетям маркетинговые и креативные задачи (41%), а также рутинные процессы, связанные с переводами, написанием текстов и документацией (39%). С помощью ИИ также оптимизируют процессы дизайна, аналитики и разработки. Большинство из этих задач работодатели предпочли бы отдать ИИ-сервисам под ключ.

В 34% компаниях ИИ-навыки стали обязательными для маркетологов, PR- и SMM-специалистов. В том числе 27% респондентов учитывают их при найме копирайтеров и контент-менеджеров, а 26% — аналитиков данных.

Главная ИИ-компетенция, по мнению работодателей, — поиск информации и идей.

Большинство опрошенных работодателей (60%) ожидают от сотрудников владения базовыми ИИ-навыками: поиска информации и идеи с помощью ChatGPT, GigaChat, DeepSeek и других сервисов. Среди других приоритетных требований — анализ данных, оптимизация промптов и создание визуального контента. 23% ожидают, что специалисты смогут за счет нейросетей автоматизировать создание кода и рекламные кампании.

При этом значительную часть задач работодатели по-прежнему готовы доверять только людям. Среди них — решение сложных нестандартных поручений, требующих глубокого контекста и опыта (37%), принятие финальных продуктовых и бизнес-решений (32%), менторство и управление командой (27%). В том числе создание стратегий, ведение переговоров и взаимодействие с клиентами. В целом, 44% работодателей убеждены, что все перечисленные задачи требуют исключительно творческого и экспертного участия специалистов, которое ИИ не может заменить.

«Компании ожидают от сотрудников сочетания экспертных навыков — креативности, критического мышления, коммуникативности — и базовой грамотности в области ИИ: умения формулировать задачу для модели, проверять ее результаты и корректно интерпретировать выводы. На текущем этапе 65% работодателей обращают внимание на ИИ-навыки в резюме кандидатов, хотя сейчас только для 6% они являются важным аргументом для принятия решения», — отмечает Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Треть (27%) компаний отмечают важность ИТ-навыков и в том числе знание ИИ для некоторых конкретных ролей, а 24% начнут оценивать владение нейросетями сотрудников и соискателей в ближайшее время.

Опрошенные руководители резюмируют, что наличие ИИ-компетенций уже дает преимущества специалистам в определенных профессиях, а в перспективе 2-3 лет может стать ведущим навыком во всех отраслях.