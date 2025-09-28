🚙 Названы самые популярные и самые аварийные марки коммерческого транспорта

В 2025 году Hyundai и Москвич стали лидерами рейтинга самых востребованных у бизнеса автобрендов.

Самая частая причина обращений юридических лиц в сервисные центры — это ДТП, в результате которых требуется ремонт кузова. Причем, самая аварийная марка авто в коммерческих парках – Toyota, а наиболее опасные для бизнеса регионы – Москва и Санкт-Петербург. Таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК и ГК АвтоСпецЦентр, они есть у «Клерка».

Согласно опросу, на долю такси и каршеринга приходится порядка 65% продаж автомобилей юридическим лицам, еще 15% сделок – пополнение автопарков в логистической сфере (различные виды доставки). Также корпоративные парки авто содержат торговые сети (12%) и инжиниринговые фирмы (7%). Причем, каждое второе юрлицо, закупавшее авто в 2025 году, относится к категории малого и среднего бизнеса.

По оценкам экспертов, в число наиболее востребованных у бизнеса марок (без учета сферы перевозок и аренды авто) входят автомобили Hyundai (29% приобрели авто этого бренда в 2025 году), Citroen (22%), CHERY (19%), KAIYI (16%), Peugeot (9%), Nissan (4%).

В такси и каршеринге структура продаж несколько отличается – лидером продаж в 2025 году стал Москвич (30%), следом идут Belgee (26%), CHERY (21%), Haval (15%), Geely (6%).

В рамках сервисного обслуживания корпоративных клиентов чаще всего бизнес обращается в дилерский центр в связи с необходимостью ремонта кузова (вкл. покраску, выравнивание вмятин и пр.) — 36%, замены тормозных дисков (22%), планового прохождения базового ТО (замена масла, сход-развал и др.) (21%), замены амортизаторов, сайлентблоков и прочих узлов и механизмов (15%), ремонта подвески (14%) и двигателя (12%). Здесь можно было выбрать несколько вариантов ответа.

По оценкам экспертов, в рамках каско самые частые причины обращений юрлиц (вкл. такси и каршеринг): попадание в ДТП (53%), бой стекол (33%), внешнее воздействие (вкл. падение деревьев, ущерб от коммунальных аварий и пр.) (10%), а также вандализм (2,5%).

В топ-5 брендов-лидеров по числу страховых случаев по каско в 2025 году вошли: Toyota (6,2%), Lada (6,1%), HAVAL (5,1%), Geely (4,3%), Mercedes-Benz (3,8%).

Самые опасные для корпоративных автопарков регионы:

Москва и Московская область (13,2% и 7,9% соответственно). Санкт-Петербург (5,4%). Краснодарский край (4,6%). Татарстан (4,5%). Кемеровская область (2,5%).

Чаще всего инциденты с автомобилями юрлиц фиксируют в марте (18,8%) и феврале (15%).