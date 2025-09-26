Иноагенты рискуют получить 2 года лишения свободы за нарушение административного законодательства — Госдума приняла закон

Депутаты Госдумы решили ужесточить наказание для иноагентов, которые не соблюдают требования законодательства к их деятельности. Даже после однократного нарушения они могут получить 2 года заключения.

25 сентября 2025 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла депутатский закон об ужесточении ответственности иноагентов.

Изменения внесут в ст. 330.1 УК, которая предусматривает наказание за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

После однократного нарушения административного законодательства (ст. 19.34 КоАП — нарушение порядка деятельности иностранного агента) ему будет грозить до 2 лет лишения свободы.

«Принятым законом отменяется условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности по ст. 330.1 УК», — сказано на сайте Госдумы.

Председатель ГД Вячеслав Володин со ссылкой на данные Минюста заявил, что больше 40% иноагентов не соблюдают требования и ограничения. В 2023-2024 годах число их административных правонарушений выросло на 40,9%.