💳 Россиянам разрешат заводить до 20 карт. Раньше говорили о пяти
Законопроект-2025 об ограничении числа карт на человека внесут в Госдуму.
В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект об ограничении числа банковских карт на одного человека, заявил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
По его словам, ЦБ предложил разрешить 20 карт.
«Статистика говорит о том, что четыре карты примерно приходятся на человека. Но, тем не менее, всякие жизненные ситуации бывают, поэтому в ходе дискуссии, я думаю, определимся. По-моему, последняя цифра 20 звучала, вроде о ней и договорились. Вот в ближайшее время будет законопроект внесен, соответственно, будем активно рассматривать», — сказал Аксаков.
При этом в одном банке у человека должно быть не более пяти карт.
