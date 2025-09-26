💳 Россиянам разрешат заводить до 20 карт. Раньше говорили о пяти

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект об ограничении числа банковских карт на одного человека, заявил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, ЦБ предложил разрешить 20 карт.

«Статистика говорит о том, что четыре карты примерно приходятся на человека. Но, тем не менее, всякие жизненные ситуации бывают, поэтому в ходе дискуссии, я думаю, определимся. По-моему, последняя цифра 20 звучала, вроде о ней и договорились. Вот в ближайшее время будет законопроект внесен, соответственно, будем активно рассматривать», — сказал Аксаков.

При этом в одном банке у человека должно быть не более пяти карт.