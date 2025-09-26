Школьники, не сдавшие ГИА, смогут получить профобразование бесплатно

Ученики смогут совмещать профессиональное обучение со школьной программой и получат аттестат об образовании + свидетельство о квалификации.

25 сентября 2025 депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА.

Сейчас россиянам доступна система профобучения, по итогам которой можно получить свидетельство о профессии рабочего или служащего. Такое обучение есть в школах и колледжах, его получают бесплатно. Теперь этот механизм хотят использовать и для тех, кто не сдал итоговую аттестацию после девятого класса.

Ученики будут совмещать профобучение со школьной программой. Перечень профессий и организаций, где оно будет проходить, определят субъекты РФ.

По окончании программы школьник получит и аттестат об образовании, и свидетельство о профессии, с которым можно трудоустроиться.

Региональные власти смогут давать таким ученикам дополнительную поддержку – финансировать обучение или предоставлять дополнительные условия.

С помощью нового механизма хотят сократить число подростков, которые «выпадают» из системы образования и дать им шанс получить профессию. Также законопроект направлен на решение кадрового дефицита рабочих специальностей.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года.