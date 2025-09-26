У Центробанка будет доступ к проверке кредитных историй

ЦБ начнет получать информацию о физлицах из федерального регистра сведений о населении и из Центрального каталога кредитных историй. Это нужно, чтобы лучше вести финансовый мониторинг.

25 сентября 2025 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли правительственный законопроект, по которому у Центробанка появится больше полномочий по верификации данных из кредитных историй.

Согласно проекту, ЦБ получит доступ к сведениям из Единого федерального регистра сведений о населении (ЕФРСН), а также к Центральному каталогу кредитных историй (ЦККИ). Это расширит возможности регулятора в области финансового мониторинга.

Банк России будет использовать уникальный номер записи из ЕФРСН, который не будет входить в состав кредитной истории. Он нужен только для внутренней верификации данных, чтобы поддерживать актуальность внутренних баз данных ЦБ.

Такой подход позволит и обеспечить конфиденциальность персональных данных заемщиков, и соблюдать требования к полноте информации и ее точности.

ЕФРСН начал формироваться в 2022 году на базе информации из 33 источников, оператор которых ФНС. В этом регистре хранится и обрабатывается информация обо всех физлицах, которые живут в РФ.

Если законопроект примут, он вступит в силу через 180 дней после официальной публикации.