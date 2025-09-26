Когда в налоговом уведомлении за 2024 год по имущественным налогам будет НДФЛ

НДФЛ на процентные доходы по вкладам и счетам

Налогом облагаются доходы от вкладов, если они превышают 210 тыс. рублей. Формула: 1 млн рублей × максимальная ключевая ставка ЦБ РФ за соответствующий период (в 2024 году это 21%).

Если доход был получен в иностранной валюте, он пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России на дату его фактического получения.