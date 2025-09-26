ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
Когда в налоговом уведомлении за 2024 год по имущественным налогам будет НДФЛ

Налоговики начали рассылать уведомления по имущественным налогам, но там может быть и НДФЛ.

Начата массовая рассылка налоговых уведомлений по уплате имущественных налогов граждан за 2024 год, напоминает региональное УФНС.

В следующих случаях там будет еще и НДФЛ:

Ситуация

Разъяснение

НДФЛ не удержали налоговые агенты

Касается в том числе физлиц, получающих выигрыши в лотерее, от азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе. Если сумма выигрыша не превышает 15 тыс. рублей, нужно подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую

Доплата НДФЛ по итогам года

Сумму НДФЛ к доплате по итогам 2024 года рассчитают, если применяется более высокая ставка в рамках прогрессивной шкалы налогообложения

НДФЛ на процентные доходы по вкладам и счетам

Налогом облагаются доходы от вкладов, если они превышают 210 тыс. рублей. Формула: 1 млн рублей × максимальная ключевая ставка ЦБ РФ за соответствующий период (в 2024 году это 21%).

Если доход был получен в иностранной валюте, он пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России на дату его фактического получения.

Стандартный налоговый вычет

Если получили вычет в большем размере, чем предусмотрено ст. 218 НК.

Если нашли ошибку в НДФЛ из-за неверных данных налогового агента, нужно обратиться к этому агенту для исправления. Налоговики пересчитают налог только после получения уточняющих данных от налогового агента или лица, выплачивающего доход.

Уплатить НДФЛ на основании сводного налогового уведомления нужно до 1 декабря 2025 по ЕНП.

