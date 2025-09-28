📧 Как отличить настоящее письмо с Госуслуг от фишингового: официальная инструкция 2025

На электронную почту человека может прийти рассылка, имитирующая письма от портала Госуслуг. Мошенники делают ее, чтобы получить персональные данные и использовать их в корыстных целях.

Портал Госуслуг разъяснил, что сообщения от Госуслуг приходят:

на электронную почту, указанную в личном кабинете;

по СМС на номер, указанный в личном кабинете.

При этом не отправляют личные письма в мессенджерах.

Письма от Госуслуг приходят только с адресов:

no‑reply@gosuslugi.ru

no‑reply@pos.gosuslugi.ru

no‑reply@dom.gosuslugi.ru.

Важно внимательно проверять адрес. Мошенники могут использовать похожие сочетания, подменяя и меняя местами буквы. Если не совпадает хотя бы один символ или не уверены в отправителе, не открывайте присланные файлы.

Если в письме есть ссылка, убедитесь, что она ведет на официальный сайт Госуслуг — gosuslugi.ru

Не должно быть похожих написаний портала. Например: gossuslugi, gos.uslugi, gosuclugi и других — это мошенники.

В письмах от Госуслуг никогда не просят вводить персональные данные. Если нужно ввести, например, СНИЛС или данные карты — это мошенники. Даже если обещают выплаты, не указывайте никакие данные.

Письма от Госуслуг о штрафах, судебных взысканиях или компенсациях приходят одновременно и в личный кабинет. Если письмо пришло только на почту, скорее всего, оно от мошенников.

В письмах от Госуслуг есть инструкции, все действия в которых человек может выполнить сам. В письме не может быть просьбы перезвонить или сообщить код из СМС.