📧 Как отличить настоящее письмо с Госуслуг от фишингового: официальная инструкция 2025
Портал Госуслуг разъяснил, что сообщения от Госуслуг приходят:
на электронную почту, указанную в личном кабинете;
по СМС на номер, указанный в личном кабинете.
При этом не отправляют личные письма в мессенджерах.
Письма от Госуслуг приходят только с адресов:
no‑reply@gosuslugi.ru
no‑reply@pos.gosuslugi.ru
no‑reply@dom.gosuslugi.ru.
Важно внимательно проверять адрес. Мошенники могут использовать похожие сочетания, подменяя и меняя местами буквы. Если не совпадает хотя бы один символ или не уверены в отправителе, не открывайте присланные файлы.
Если в письме есть ссылка, убедитесь, что она ведет на официальный сайт Госуслуг — gosuslugi.ru
Не должно быть похожих написаний портала. Например: gossuslugi, gos.uslugi, gosuclugi и других — это мошенники.
В письмах от Госуслуг никогда не просят вводить персональные данные. Если нужно ввести, например, СНИЛС или данные карты — это мошенники. Даже если обещают выплаты, не указывайте никакие данные.
Письма от Госуслуг о штрафах, судебных взысканиях или компенсациях приходят одновременно и в личный кабинет. Если письмо пришло только на почту, скорее всего, оно от мошенников.
В письмах от Госуслуг есть инструкции, все действия в которых человек может выполнить сам. В письме не может быть просьбы перезвонить или сообщить код из СМС.
