До 1 января 2027 года ФСБУ 9/2025 можно применять добровольно
Минфин опубликовал информационное сообщение от 11.09.2025 № ИС-учет-59 с разъяснениями по порядку применения нового федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 9/2025 «Доходы», утв. приказом Минфина от 16.05.2025 № 56н.
Ведомство напоминает, что ФСБУ 9/2025 подлежит обязательному применению с 1 января 2027 года, а до этого дня компании могут применять новый стандарт добровольно.
Минфин указал на уточнение понятия классификации доходов.
Под доходами в новом стандарте понимается увеличение экономических выгод в результате таких фактов хозяйственной жизни:
поступление актива;
увеличение стоимости актива;
погашение обязательства;
уменьшение величины обязательства.
Также уточнили перечень поступлений, которые не признаются доходами:
поступления активов по договорам в обеспечение комиссионера, поверенного, агента;
поступления от предварительной оплаты прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Также, согласно ФСБУ 9/2025, вводится дифференцированный порядок учета выручки для разных групп организаций, актуализированы условия признания выручки, расширен перечень специфических хозяйственных ситуаций, для которых установлен особый порядок оценки выручки.
В отношении доходов от предоставления во временное пользование имущества по договорам аренды Минфин рекомендует применять ФСБУ 25/2018.
Доходы по договорам страхования подлежат учету в соответствии с МСФО (IFRS) 17.
Подробно разберем все нюансы новых ФСБУ, чтобы вам не пришлось вникать в сотни страниц канцелярского текста, на курсе повышения квалификации «Восемь новых ФСБУ». Вы узнаете, как перестроить учетную политику, научитесь составлять бухгалтерскую отчетность по правилам 2025 года, работать без штрафов и претензий налоговой.
Цена со скидкой 68%: 7 900 рублей вместо
24 400 рублей. Осталось 5 мест по этой цене.
Старт 1 октября.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 150 ак. часов.
Начать дискуссию