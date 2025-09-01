До 1 января 2027 года ФСБУ 9/2025 можно применять добровольно

Минфин опубликовал информационное сообщение от 11.09.2025 № ИС-учет-59 с разъяснениями по порядку применения нового федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 9/2025 «Доходы», утв. приказом Минфина от 16.05.2025 № 56н.

Ведомство напоминает, что ФСБУ 9/2025 подлежит обязательному применению с 1 января 2027 года, а до этого дня компании могут применять новый стандарт добровольно.

Минфин указал на уточнение понятия классификации доходов.

Под доходами в новом стандарте понимается увеличение экономических выгод в результате таких фактов хозяйственной жизни:

поступление актива;

увеличение стоимости актива;

погашение обязательства;

уменьшение величины обязательства.

Также уточнили перечень поступлений, которые не признаются доходами:

поступления активов по договорам в обеспечение комиссионера, поверенного, агента;

поступления от предварительной оплаты прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Также, согласно ФСБУ 9/2025, вводится дифференцированный порядок учета выручки для разных групп организаций, актуализированы условия признания выручки, расширен перечень специфических хозяйственных ситуаций, для которых установлен особый порядок оценки выручки.

В отношении доходов от предоставления во временное пользование имущества по договорам аренды Минфин рекомендует применять ФСБУ 25/2018.

Доходы по договорам страхования подлежат учету в соответствии с МСФО (IFRS) 17.

