В отчете о финансовых результатах в 1С часть доходов и расходов отражают свернуто

Если доходы и расходы не существенны для компании и относятся к прочим – данные в ОФР приводят свернуто.

В отчете о финансовых результатах в 1С некоторые показатели заполняют свернуто. Например, это могут быть курсовые разницы, сдача имущества в аренду, реализация иного имущества.

Это не ошибка программы. Прочие доходы и расходы, связанные с одним событием или аналогичными событиями, отражают в ОФР свернуто. Это касается в том числе курсовых разниц, результатов выбытия имущества (если это выбытие не связано с ЧС и т. п.).

Также может приводиться свернуто в ОФР сдача в аренду – если она для компании не существенна и относится к «прочим доходам и расходам».

Научим вести учет и составлять отчетность в 1С на курсе повышения квалификации «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности». Вы узнаете, как настраивать базу 1С, вести бухучет и учет НДС в программе, автоматизируете подготовку отчетности и сведете риски ошибок до минимума.

Цена со скидкой 74%: 7 900 рублей вместо 29 990 рублей. Осталось 3 места по этой цене.

Старт 1 октября.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.