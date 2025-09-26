Не все наличные расходы можно учесть на АУСН

Учесть можно расходы в наличной форме, которые провели через ККТ.

Представители ФНС в чате ведомства ответили, можно ли включать в расходы на АУСН «доходы - расходы» траты наличными без применения ККТ. То есть предприниматель не пробивал чек на выдачу по своей кассе.

«Расходы в наличной форме, за исключением расходов, фиксация которых проведена через ККТ, не учитываются в расходах при определении налоговой базы и исчислении налога при применении автоУСН», — ответили налоговики

Это указано в п. 26 ч. 4 ст. 6 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.