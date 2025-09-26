Вендинговый автомат может формировать чеки на нескольких ККТ
Для вендинговых автоматов можно использовать внешние кассы, и их может быть несколько.
Налоговики разъяснили порядок применения кассовой техники с вендинговыми автоматами.
«Для вендинговых автоматов организации или ИП допускается использовать контрольно-кассовую технику, зарегистрированную за ними, вне корпуса вендинговых автоматов», — указали представители ФНС.
Касса при этом может быть как одна, так и несколько. При этом в кассовом чеке необходимо указывать номер автомата.
То есть один вендинговый автомат может быть подключен к нескольким экземплярам ККТ, применяемым владельцем автомата.
