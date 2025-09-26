❌ Компенсация затрат работников на личные нужды – это не расходы на деятельность компании

Расходами в целях налога на прибыль признаются затраты для деятельности, направленной на получение дохода. Выплаты работнику на личные нужды такими не считаются.

Минфин в письме от 02.06.2025 № 03-03-06/1/54014 ответил, учитывается ли в расходах компенсация работникам их затрат на личные нужды.

Расходы – это обоснованные и документально подтвержденные затраты налогоплательщика. Обоснованными расходами считаются экономически оправданные затраты. Расходами признаются любые затраты, если они произведены для деятельности, направленной на получение дохода.

То есть учитывать в составе расходов можно любые затраты, которые соответствуют положениям ст. 252 НК, и если такие виды расходов не поименованы в ст. 270 НК.

В частности, п. 29 ст. 270 предусматривает, что в расходы не включают оплату:

путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий;

занятий в спортивных секциях, кружках или клубах;

посещений культурно-зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий;

подписки, не относящиеся к подписке на нормативно-техническую и иную используемую в производственных целях литературу;

плату товаров для личного потребления работников;

другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников.

Расходы организации, компенсирующие затраты работников на личные нужды, не могут квалифицироваться как в рамках деятельности самой организации, считает Минфин.

Научим рассчитывать зарплату, надбавки и компенсации для сотрудников на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как составлять отчетность, работать с ЭДО и управленкой, сможете легко проходить налоговые проверки. В обновленной программе есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 61%: 12 900 рублей вместо 33 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Старт 1 октября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.