В некоторых вакансиях стали указывать работу с MAX

В работе SMM-менеджеров и офис-менеджеров с функциями SMM уже требуется работа с мессенджером MAX.

В августе-сентябре 2025 года в вакансиях начали упоминать работу с мессенджером MAX как одну из обязанностей соискателей.

Такие данные получила платформа hh.ru.

Работа с мессенджером упоминается в вакансиях SMM-менеджеров и офис-менеджеров с функциями SMM. В работе с MAX работодатели указывают «ведение и продвижение» или «создание новых инструментов» в нем.

Некоторые компании указывают подключение к MAX как новой соцсети в будущем.

Также в вакансиях разработчиков ботов в качестве преимущества указывается представление о возможностях ботов в национальном мессенджере.

В целом вакансий, где упоминается MAX, на hh.ru пока мало, признает платформа.