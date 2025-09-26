⌛ Не позднее 29 сентября 2025 нужно заплатить налоги по ЕНП
29 сентября 2025 – это последний день для уплаты ИП и компаниями налогов, напоминает региональное УФНС.
Какие платежи нужно перечислить в рамках ЕНП:
налогу на прибыль организаций:
авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за август 2025 г. (ежемесячные платежи по фактической прибыли);
третий ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за третий квартал 2025 г. (при поквартальной уплате);
страховые взносы за август 2025 г.;
НДФЛ за период с 1 по 22 сентября 2025 г.;
1/3 НДС за второй квартал 2025 г.;
НДПИ за август 2025 г.;
НПД за август 2025 г.;
акцизы за август 2025 года.
Также нужно заплатить налог за август 2025 г. в связи с прекращением предпринимательской деятельности на УСН или ЕСХН.
Несвоевременное исполнение налоговых обязательств может привести к начислению пени, предупреждают налоговики.
