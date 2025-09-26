⌛ Не позднее 29 сентября 2025 нужно заплатить налоги по ЕНП

Срок уплаты перенесен на 29, так как 28 сентября – это воскресенье.

29 сентября 2025 – это последний день для уплаты ИП и компаниями налогов, напоминает региональное УФНС.

Какие платежи нужно перечислить в рамках ЕНП:

налогу на прибыль организаций: авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за август 2025 г. (ежемесячные платежи по фактической прибыли); третий ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за третий квартал 2025 г. (при поквартальной уплате);

страховые взносы за август 2025 г.;

НДФЛ за период с 1 по 22 сентября 2025 г.;

1/3 НДС за второй квартал 2025 г.;

НДПИ за август 2025 г.;

НПД за август 2025 г.;

акцизы за август 2025 года.

Также нужно заплатить налог за август 2025 г. в связи с прекращением предпринимательской деятельности на УСН или ЕСХН.

Несвоевременное исполнение налоговых обязательств может привести к начислению пени, предупреждают налоговики.

