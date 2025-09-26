ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
Налоги, взносы, пошлины

⌛ Не позднее 29 сентября 2025 нужно заплатить налоги по ЕНП

Срок уплаты перенесен на 29, так как 28 сентября – это воскресенье.

29 сентября 2025 – это последний день для уплаты ИП и компаниями налогов, напоминает региональное УФНС.

Какие платежи нужно перечислить в рамках ЕНП:

  • налогу на прибыль организаций:

    • авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за август 2025 г. (ежемесячные платежи по фактической прибыли);

    • третий ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за третий квартал 2025 г. (при поквартальной уплате);

  • страховые взносы за август 2025 г.;

  • НДФЛ за период с 1 по 22 сентября 2025 г.;

  • 1/3 НДС за второй квартал 2025 г.;

  • НДПИ за август 2025 г.;

  • НПД за август 2025 г.;

  • акцизы за август 2025 года.

Также нужно заплатить налог за август 2025 г. в связи с прекращением предпринимательской деятельности на УСН или ЕСХН.

Несвоевременное исполнение налоговых обязательств может привести к начислению пени, предупреждают налоговики.

