Голикова: в регионах с самой высокой безработицей в 2025 году выросла численность занятых

В регионах РФ с самым большим уровнем безработицы стало на 28,7 тысяч больше рабочих мест, все больше жителей работают по трудовым договорам.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, о результатах дорожных карт на период до 2030 года, которые действуют в 10 регионах с наибольшим уровнем безработицы.

С июня 2024 по июнь 2025 года число трудоустроенных россиян выросло на 78,6 тыс. человек. По всем 10 регионам рабочих мест стало на 28,7 тыс. больше, а средний доход на каждом месте вырос на 14,5%.

«В разрезе видов экономической деятельности отмечается рост числа рабочих мест в сферах здравоохранения, образования, строительства, предоставления продуктов питания», — сказано на сайте кабмина.

Наибольший прирост уровня занятости молодых людей в возрасте 15-29 лет отметили в Забайкальском крае — с 39,6% во втором квартале 2024 до 44,6% в том же периоде 2025 года, а также в Ингушетии — с 39,1 до 42,3%.

Во всех регионах, реализующих дорожные карты, за год с июня 2024 по июнь 2025 стало больше россиян, которые работают по трудовым договорам и ГПХ. Таких больше всего в Забайкальском крае — 88,5% и на Алтае — 81,6%.