Центробанк определился с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы

Регулятор дополнил проект Основных направлений ДКП новой информацией, а также прогнозом, который составили после решения об изменении ключевой ставки.

26 сентября 2025 года Центробанк направил в Госдуму новый проект Основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.

В документ внесли изменения после решения о ключевой ставке, которое приняли 12 сентября 2025 года. Также добавили Календарь решений по ключевой ставке в 2026 году, обновили статистическую и другую информацию, которая появилась в период с 23 августа по 18 сентября 2025 года.

«В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие 3 года», — сказано на сайте ЦБ.

Регулятор ожидает, что экономика вернется к сбалансированному росту, а инфляция будет находиться вблизи цели 4%. Как только этот показатель будет стабильным, ЦБ будет ставить более смелые задачи по сокращению инфляции, но такое станет возможно не ранее 2029 года.

При подготовке прогноза ЦБ делает анализ экономических данных, учитывает решения по другим направлениям государственной политики, а также серьезно оценивает проинфляционные риски.