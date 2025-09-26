ФНС раскроет новые данные о компаниях: от налоговой задолженности до правонарушений

ФНС расширит перечень открытых данных об организациях, публикуемых на официальном сайте. С апреля 2026 года начнет действовать обновленный график размещения информации.

Согласно изменениям, каждое 25 число месяца будут размещать сведения о налоговой задолженности компаний, их специальных налоговых режимах, а также данные по доходам и расходам на основе бухгалтерской отчетности.

Отдельные блоки информации начнут публиковать раз в год:

1 апреля — данные о среднесписочной численности работников и суммах единого налогового платежа за предыдущий год;

1 мая — сведения о доходах и расходах организаций за год;

1 августа — информация об участии в консолидированных группах налогоплательщиков;

1 декабря — данные о налоговых правонарушениях и мерах ответственности.

Впервые в открытом доступе появятся сведения о задолженности бизнеса по налогам, сборам и страховым взносам. Расширение перечня открытых данных создаст новые риски для компаний. Публикация долгов и нарушений сделает прозрачнее финансовое состояние бизнеса для партнеров, кредиторов и инвесторов, что может осложнить доступ к финансированию и заключение контрактов.