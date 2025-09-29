🚗 У водителя с противопоказаниями с 2027 года права заберут сразу

С 1 марта 2027 вступит в силу закон от 07.07.2025 № 200-ФЗ, согласно которому при выявлении у водителя опасных заболеваний будут аннулироваться права, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, сейчас систему мониторинга выстраивают, совмещая медицинские базы данных с базами данных МВД.

Депутат пояснил, как это будет происходить на практике.

«У человека, например, есть водительские права уже в течение двух лет, он спокойно водит машину. Однако случается, что он заболел психическим заболеванием, которое как раз является противопоказанием для вождения транспорта», — отметил Леонов.

Как только станет известно, что человеку права противопоказаны, поступит соответствующий сигнал в МВД, и его права сразу аннулируют, указал депутат. Диагноз указывать не будут, а просто напишут, что у человека есть медицинские показания отозвать права.

По словам Леонова, раньше в таких случаях человек мог продолжать водить машину, пока не истечет срок действия его водительского удостоверения, то есть 10 лет, — даже в случае появления у него медицинских противопоказаний.

По новым правилам права будут забирать на этапе выявления заболевания, подчеркнул парламентарий.