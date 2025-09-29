Жертвам утечек персональных данных собираются платить компенсации
Власти планируют ввести гарантированные выплаты пострадавшим от утечек персональных данных. Операторы будут обязаны страховать риски или создать фонд для выплат. Все нарушения будет фиксировать Роскомнадзор, а пострадавшие смогут подать заявление через портал Госуслуги.
Сейчас добиться компенсаций можно через суд, но из миллионов жертв утечек деньги получают только десятки человек. Причем сумма — до 5 тыс. рублей. Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) предлагают установить гарантированные выплаты всем пострадавшим. Об этом пишут «Известия».
Роскомнадзор уже определяет утечки и наказывает штрафами организации, которые их допустили, однако сами жертвы могут и не знать о том, что информациях о них скомпрометирована. Поэтому россиян предлагают уведомлять, например, через страховые компании или с помощью Национальной страховой информационной системы (НСИС). После чего пострадавшие смогут обратиться за выплатами.
Стандартный размер компенсации предлагают установить на уровне 5 тыс. рублей. Если человек считает, что понес серьезный ущерб, он сможет обратиться в суд. Пока что операторы персональных данных никак не страхуют свою ответственность.
С января по август 2025 года РКН зафиксировал 103 утечки на 50,9 млн записей. В тот же период 2024 года инцидентов было 64 на 105 млн записей.
