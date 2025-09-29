Жертвам утечек персональных данных собираются платить компенсации

Операторов персональных данных хотят обязать страховать риски, чтобы пострадавшие от утечек могли гарантированно получить базовую компенсацию, например, в 5 тысяч рублей.

Власти планируют ввести гарантированные выплаты пострадавшим от утечек персональных данных. Операторы будут обязаны страховать риски или создать фонд для выплат. Все нарушения будет фиксировать Роскомнадзор, а пострадавшие смогут подать заявление через портал Госуслуги.

Сейчас добиться компенсаций можно через суд, но из миллионов жертв утечек деньги получают только десятки человек. Причем сумма — до 5 тыс. рублей. Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) предлагают установить гарантированные выплаты всем пострадавшим. Об этом пишут «Известия».

Роскомнадзор уже определяет утечки и наказывает штрафами организации, которые их допустили, однако сами жертвы могут и не знать о том, что информациях о них скомпрометирована. Поэтому россиян предлагают уведомлять, например, через страховые компании или с помощью Национальной страховой информационной системы (НСИС). После чего пострадавшие смогут обратиться за выплатами.

Стандартный размер компенсации предлагают установить на уровне 5 тыс. рублей. Если человек считает, что понес серьезный ущерб, он сможет обратиться в суд. Пока что операторы персональных данных никак не страхуют свою ответственность.

С января по август 2025 года РКН зафиксировал 103 утечки на 50,9 млн записей. В тот же период 2024 года инцидентов было 64 на 105 млн записей.

