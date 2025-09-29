Зарплаты у рабочих и строителей в 2025 году растут быстрее, чем у айтишников

Некоторые рабочие профессии подошли к уровню программистов по предлагаемым зарплатам.

Медианные доходы рабочих, сотрудников производства и строителей растут быстрее, чем у айтишников. Такие результаты получили эксперты hh.ru после анализа данных по зарплатам и вакансиям за 2025 год, исследование есть у «Клерка».

Так, с января по август 2025 медиана предлагаемой зарплаты увеличилась:

в строительстве — на 23% (до 117,6 тыс. рублей);

в производстве – на 13% (до 100,3 тыс.);

в рабочих профессиях – на 11% (до 101,2 тыс.).

Спрос со стороны работодателей также растет: число вакансий в производстве выросло на 9%, для представителей сферы рабочего персонала – на 13%, в строительстве – на 21%.

При этом в IT зарплаты за тот же период выросли на 6% (до 90 тыс. рублей), а число вакансий сократилось на 16%.

По некоторым специальностям в сфере рабочих профессий и строительства доходы приблизились к уровню программистов. Так, если медианная зарплата в вакансиях разработчиков в августе составила 149,1 тыс. рублей, то у прорабов и мастеров строительно-монтажных работ уже составила 149,9 тыс. рублей. Сварщики за этот же период получали 144,1 тыс. рублей.

Также в топ высокооплачиваемых рабочих профессий в сентябре 2025 попали:

машинисты (140 тыс. рублей);

токари-фрезеровщики (133,6 тыс.);

монтажники (128,9 тыс.);

водители (128,6 тыс.);

маляры (125,5 тыс.).

За последние пять лет зарплаты в рабочих профессиях выросли в среднем на 97%. Доходы водителей увеличились на 159% (почти в 2,6 раза), сварщиков – на 100%, у токарей и фрезеровщиков – на 84%, у машинистов – на 78%. Зарплаты программистов за этот период выросли только на 54% (до 149,1 тыс.).

По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, интерес к этим профессиям связан с развитием производства, дефицитом квалифицированных синих воротничков на рынке труда и высокой текучестью.

В топ-5 высокооплачиваемых вакансий в сфере рабочего персонала вошли:

маляр судовой — до 500 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;

упаковщик шоколада — до 348 000 ₽ за месяц, на руки;

гипсокартонщик — 330 000 ₽ за вахту, на руки;

упаковщик борт-питания в ланчбоксы для пассажиров — до 324 800 ₽ за вахту, на руки;

волочильщик проволоки — до 321 750 ₽ за месяц, на руки.

