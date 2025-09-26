Минфин освободит инвесторов от налога с продажи акций российских компаний

Важное условие для освобождения от НДФЛ — инвестор должен держать в портфеле акции российских компаний более пяти лет.

Минфин подготовил законопроект для выполнения положений основных направлений налоговой политики.

В документе предлагают установить единые условия для налоговой льготы в виде освобождения от налогов доходов от продажи акций российских компаний, которые находятся в собственности инвестора более пяти лет. Об этом сказано на сайте министерства.

Также эта льгота будет распространяться и на доли участия в уставном капитале российских организаций.