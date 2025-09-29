Букмекеры будут исчислять НДФЛ с любой суммы выигрыша

Если раньше физлица сами платили налог с выигрышей до 15 тысяч рублей, то теперь это будут делать букмекерские конторы. Причем независимо от суммы выигрыша.

Минфин подготовил законопроект для выполнения положений основных направлений налоговой политики. Согласно документу, налоговых агентов обяжут исчислять НДФЛ по каждой сумме выигрыша, полученного участниками азартных игр в букмекерской конторе или на тотализаторе.

Раньше физлица должны были сами уплачивать налог с выигрышей, которые не превышают 15 тыс. рублей. Теперь это будут делать букмекеры при любой сумме выигрыша. Об этом сказано на сайте министерства.

Недавно мы писали, что букмекеры будут платить оборотный налог. Также для них с 2026 года введут налог на прибыль организаций в размере 25%.