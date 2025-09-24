❗ Букмекеры будут платить оборотный налог
Минфин предлагает ввести налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок. Сейчас налоги платят не от ставок, а от числа объектов — процессинговых центров и пунктов приема ставок.
Также для букмекеров предлагается ввести налог на прибыль организаций в размере 25%.
«Такие меры позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний, а также обеспечат прозрачность игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу», — пишет Минфин.
Такие изменения ведомство предлагает внести в рамках «бюджетного пакета».
