❗ Букмекеры будут платить оборотный налог

Минфин предлагает ввести налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок. Сейчас налоги платят не от ставок, а от числа объектов — процессинговых центров и пунктов приема ставок.

Также для букмекеров предлагается ввести налог на прибыль организаций в размере 25%.

«Такие меры позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний, а также обеспечат прозрачность игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу», — пишет Минфин.

Такие изменения ведомство предлагает внести в рамках «бюджетного пакета».