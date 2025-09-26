Для стандартного налогового вычета на детей будут учитывать доходы только по основной налоговой базе

При применении налогового вычета на детей доходы семьи будут считать нарастающим итогом с начала года, но только те, которые относятся к основной базе.

Минфин подготовил законопроект для выполнения положений основных направлений налоговой политики. В документе сказано, что многодетные родители смогут получать налоговые вычеты по земельном налогу и НДФЛ.

Если родители применяют стандартный налоговый вычет на детей, то будут учитывать их доходы, которые исчислены нарастающими итогом с начала года. Они должны относиться только к основной налоговой базе. Об этом сказано на сайте министерства.

Налоговую льготу при продаже жилья для улучшения жилищных условий смогут использовать не только семьи с несовершеннолетними детьми, но еще и те, кто воспитывают недееспособных детей. Их возраст не имеет значения.

Льготу на улучшение жилищных условий предоставят семьям с двумя и более детьми, в том числе, если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.

Кроме того, государство установит льготу по транспортному и земельному налогам для участников СВО и их семей.