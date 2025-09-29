👍 ИП на патенте сможет пересчитать сумму налога, если изменились физические показатели

Если у предпринимателя на ПСН изменились показатели, то он может подать заявление на получение нового патента, а налог по старому пересчитают.

29 сентября 2025 года в Госдуму внесли правительственный законопроект с поправками в НК. Согласно документу, индивидуальные предприниматели смогут представить в налоговую уточненное заявление на получение патента в связи с изменением количества физических показателей. Это нужно, чтобы сделать перерасчет суммы налога по патенту.

Если в предпринимательской деятельности стало использоваться меньше объектов, указанных в патенте, то ИП может подать заявление на получение нового патента взамен ранее выданного. Это нужно сделать в течение 10 дней со дня изменения физических показателей, которые характеризуют предпринимательскую деятельность.

Сумму налога по ранее выданному патенту пересчитают исходя из срока действия этого документа с даты начала его действия до даты начала действия нового патента.

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.