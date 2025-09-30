💰 Стало известно, сколько денег получили россияне в ломбардах

Ломбарды в 2025 году снизили процентные ставки по займам, чем начали привлекать новых клиентов.

За шесть месяцев 2025 года ломбарды выдали клиентам 190 млрд рублей. Это говорит о том, что жители страны стали активнее пользоваться такими услугами.

За счет притока новых клиентов число заемщиков в ломбардах выросло на 12%. Постоянные клиенты также стали чаще сдавать вещи: на одного заемщика за 6 месяцев выросло число договоров с 1,8 до 2.

«Ломбарды по-прежнему следят за качеством клиентской базы и портфеля залогов, отказывая в выдаче займов в случае подозрения, что залог не является собственностью клиента, сомнениях в подлинности изделия или отсутствии у клиента документов», — сказано на сайте Центробанка.

Во втором квартале 2025 года ломбарды снизили процентные ставки по займам после завершения моратория на применение ПСК.

С полной стоимостью потребительского кредита менее 100% выдали около 75% займов. Треть клиентов ломбарда закрывают обязательства досрочно, а четверть — в установленный договором срок. Залог продается только в 15% случаев.