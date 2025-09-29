Для иноагентов НДФЛ будет 30% с 1 января 2026 года

Иноагенты не смогут применять налоговые вычеты на долгосрочные вложения, а компании с их участием останутся без пониженных ставок по налогу на прибыль.

Иноагенты будут с 1 января 2026 года платить НДФЛ по ставке 30%. Такой законопроект кабмин внес в Госдуму 29 сентября 2025 года.

Ставку 30% будут применять в отношении доходов:

по ценным бумагам (за исключением дивидендов), выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются на счете иностранного номинального держателя;

физлиц, имевших в течение хотя бы одного дня налогового периода, в котором получен соответствующий доход, статус иностранного агента.

Кроме того, иноагенты не смогут применять налоговые вычеты на долгосрочные вложения (инвестиции), освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.

А также компаниям, в которых есть прямое или косвенное участие иноагентов в уставном капитале больше 10%, запретят применять пониженные ставки по налогу на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогов доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав. Об этом сказано на сайте Минфина.