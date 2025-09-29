Для иноагентов НДФЛ будет 30% с 1 января 2026 года
Иноагенты будут с 1 января 2026 года платить НДФЛ по ставке 30%. Такой законопроект кабмин внес в Госдуму 29 сентября 2025 года.
Ставку 30% будут применять в отношении доходов:
по ценным бумагам (за исключением дивидендов), выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются на счете иностранного номинального держателя;
физлиц, имевших в течение хотя бы одного дня налогового периода, в котором получен соответствующий доход, статус иностранного агента.
Кроме того, иноагенты не смогут применять налоговые вычеты на долгосрочные вложения (инвестиции), освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.
А также компаниям, в которых есть прямое или косвенное участие иноагентов в уставном капитале больше 10%, запретят применять пониженные ставки по налогу на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогов доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав. Об этом сказано на сайте Минфина.
