Индексация пенсий

Какой средний размер пенсии в 2026 году

Социальные пенсии после индексации вырастут до 16,5 тыс. рублей, а страховые пенсии – до 25,7 тыс.

В 2026 году после индексации средний размер социальных пенсий составит 16 590 рублей.

Это указано в пояснительной записке к проекту бюджета СФР на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Согласно документу, средний размер социальных пенсий в 2025 году составляет 15 533 руб., а в 2026 году составит 16 590 руб.

Также известен средний размер страховой пенсии и страховой пенсии по старости:

 Вид пенсии

На конец 2025 года, руб.

Прогноз на 2026 год, руб.

Увеличение за 2026 год, руб.

Страховая пенсия

23 880,99

25 695,95

1 814,96

Страховая пенсия по старости

25 128,68

27 116,59

1 987,91

Социальная пенсия

15 533,90

16 590,21

1 056,31

 Среднегодовой размер накопительной пенсии составит:

  • в 2026 году – 1 585,80 руб.;

  • в 2027 году – 1 685,32 руб.,

  • в 2028 году – 1 784,83 руб.

Автор

Ярославна Евгенова
