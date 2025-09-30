Какой средний размер пенсии в 2026 году

Социальные пенсии после индексации вырастут до 16,5 тыс. рублей, а страховые пенсии – до 25,7 тыс.

В 2026 году после индексации средний размер социальных пенсий составит 16 590 рублей.

Это указано в пояснительной записке к проекту бюджета СФР на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Согласно документу, средний размер социальных пенсий в 2025 году составляет 15 533 руб., а в 2026 году составит 16 590 руб.

Также известен средний размер страховой пенсии и страховой пенсии по старости:

Вид пенсии На конец 2025 года, руб. Прогноз на 2026 год, руб. Увеличение за 2026 год, руб. Страховая пенсия 23 880,99 25 695,95 1 814,96 Страховая пенсия по старости 25 128,68 27 116,59 1 987,91 Социальная пенсия 15 533,90 16 590,21 1 056,31

Среднегодовой размер накопительной пенсии составит: