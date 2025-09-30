Какой средний размер пенсии в 2026 году
В 2026 году после индексации средний размер социальных пенсий составит 16 590 рублей.
Это указано в пояснительной записке к проекту бюджета СФР на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
Согласно документу, средний размер социальных пенсий в 2025 году составляет 15 533 руб., а в 2026 году составит 16 590 руб.
Также известен средний размер страховой пенсии и страховой пенсии по старости:
Вид пенсии
На конец 2025 года, руб.
Прогноз на 2026 год, руб.
Увеличение за 2026 год, руб.
Страховая пенсия
23 880,99
25 695,95
1 814,96
Страховая пенсия по старости
25 128,68
27 116,59
1 987,91
Социальная пенсия
15 533,90
16 590,21
1 056,31
Среднегодовой размер накопительной пенсии составит:
в 2026 году – 1 585,80 руб.;
в 2027 году – 1 685,32 руб.,
в 2028 году – 1 784,83 руб.
