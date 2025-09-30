ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
УСН

Фиксированные страховые взносы не получится учесть на УСН в другом периоде

Налог на УСН можно уменьшить на сумму взносов в году их уплаты.

Налоговики разъяснили порядок учета уплаченных страховых взносов на упрощенке.

Налогоплательщик заплатил фиксированные страховые взносы за 2023 год в декабре этого же года, но в уменьшение УСН-налога за 2023 год суммы не приняты. Можно ли их учесть в уменьшение УСН за 2024 год, спросил пользователь.

На указанные страховые взносы ИП может уменьшить сумму налога (авансового платежа) по УСН за 2023 год, ответили налоговики.

Это определено в п. 3.1 ст. 346.21 НК.

Автор

Ярославна Евгенова
