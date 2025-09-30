Что нужно, чтобы выйти на пенсию на два года раньше
Получать пенсию можно за два года до пенсионного возраста. Этим могут пользоваться россияне, которых уволили по сокращению, или те, кто стоит на учете в службе занятости. Однако важно уже иметь необходимое количество пенсионных баллов и стаж.
«Законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию для тех, кто не работает, но состоит на учете в службе занятости», — сказала сенатор Наталия Косихина.
Основные критерии досрочного выхода на пенсию:
увольнение в связи с ликвидацией компании или сокращением штата;
невозможность найти работу через центр занятости;
наличие нужного числа пенсионных баллов;
страховой стаж продолжительностью не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Важно, что для досрочного выхода на пенсию все эти условия должны соблюдаться одновременно. Если человек соответствует критериям, то можно подавать заявление на досрочное получение пенсии в Социальный фонд.
