Что нужно, чтобы выйти на пенсию на два года раньше

Чтобы получать пенсию на два года раньше, нужно иметь достаточное количество пенсионных баллов, стаж и еще соблюдать другие критерии.

Получать пенсию можно за два года до пенсионного возраста. Этим могут пользоваться россияне, которых уволили по сокращению, или те, кто стоит на учете в службе занятости. Однако важно уже иметь необходимое количество пенсионных баллов и стаж.

«Законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию для тех, кто не работает, но состоит на учете в службе занятости», — сказала сенатор Наталия Косихина.

Основные критерии досрочного выхода на пенсию:

увольнение в связи с ликвидацией компании или сокращением штата;

невозможность найти работу через центр занятости;

наличие нужного числа пенсионных баллов;

страховой стаж продолжительностью не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Важно, что для досрочного выхода на пенсию все эти условия должны соблюдаться одновременно. Если человек соответствует критериям, то можно подавать заявление на досрочное получение пенсии в Социальный фонд.