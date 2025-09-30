ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Особенности учета в строительстве в 2025 году →
Пенсии

Что нужно, чтобы выйти на пенсию на два года раньше

Чтобы получать пенсию на два года раньше, нужно иметь достаточное количество пенсионных баллов, стаж и еще соблюдать другие критерии.

Получать пенсию можно за два года до пенсионного возраста. Этим могут пользоваться россияне, которых уволили по сокращению, или те, кто стоит на учете в службе занятости. Однако важно уже иметь необходимое количество пенсионных баллов и стаж.

«Законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию для тех, кто не работает, но состоит на учете в службе занятости», — сказала сенатор Наталия Косихина.

Основные критерии досрочного выхода на пенсию:

  • увольнение в связи с ликвидацией компании или сокращением штата;

  • невозможность найти работу через центр занятости;

  • наличие нужного числа пенсионных баллов;

  • страховой стаж продолжительностью не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Важно, что для досрочного выхода на пенсию все эти условия должны соблюдаться одновременно. Если человек соответствует критериям, то можно подавать заявление на досрочное получение пенсии в Социальный фонд.

Автор

Ярославна Евгенова
Банковские карты

Как научить ребенка пользоваться банковской картой

Дети с 6 лет могут иметь банковскую карту, которая открывается к счету родителей. Самостоятельно открыть счет в банке подростки могут с 14 лет, но с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей. После 18 лет наступает полная дееспособность, и ребенок может открыть счет и карту без ограничений.

Начать дискуссию

Главная Тарифы