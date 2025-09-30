ФНС: компании должны представлять нулевые расчеты по страховым взносам

Чтобы налоговики не приостановили операции по счетам бизнеса, важно сдавать нулевой расчет по страховым взносам, даже если сотрудники не получали зарплату или другие выплаты.

УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу напомнили, что компании должны представить расчеты по страховым взносам с нулевыми показателями, даже не было зарплаты или иных выплат в пользу сотрудников.

«Представление нулевых расчетов позволит избежать применения мер по обеспечению исполнения обязанностей по уплате страховых взносов, установленных ст. 76 НК (в частности, в виде приостановления операций плательщика по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств)», — сказано на сайте ФНС.

В нулевой расчет обязательно нужно включить:

титульный лист (со всеми основными реквизитами организации);

раздел 1. В поле «Тип плательщика» указать код «2» — это будет говорить о том, что в отчетном периоде не было выплат в пользу физлиц;

раздел 3 (информация о застрахованных лицах). Здесь для каждого сотрудника следует указать его персональные данные (ФИО, СНИЛС, ИНН). Если в периоде не было ни одного сотрудника, раздел 3 заполнять не нужно.

Важно, что в строке 130 подраздела 3.2 нужно поставить код «НВ», а сведения о сумме выплат и начисленных взносах не заполнять.

Если сдать отчет с нарушением требований, то это будет приравнено к его непредставлению. Компании грозит административная ответственность по ст. 15.5 КоАП и налоговая ответственность по ст. 119 НК.