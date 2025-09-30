ФНС: компании должны представлять нулевые расчеты по страховым взносам
УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу напомнили, что компании должны представить расчеты по страховым взносам с нулевыми показателями, даже не было зарплаты или иных выплат в пользу сотрудников.
«Представление нулевых расчетов позволит избежать применения мер по обеспечению исполнения обязанностей по уплате страховых взносов, установленных ст. 76 НК (в частности, в виде приостановления операций плательщика по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств)», — сказано на сайте ФНС.
В нулевой расчет обязательно нужно включить:
титульный лист (со всеми основными реквизитами организации);
раздел 1. В поле «Тип плательщика» указать код «2» — это будет говорить о том, что в отчетном периоде не было выплат в пользу физлиц;
раздел 3 (информация о застрахованных лицах). Здесь для каждого сотрудника следует указать его персональные данные (ФИО, СНИЛС, ИНН). Если в периоде не было ни одного сотрудника, раздел 3 заполнять не нужно.
Важно, что в строке 130 подраздела 3.2 нужно поставить код «НВ», а сведения о сумме выплат и начисленных взносах не заполнять.
Если сдать отчет с нарушением требований, то это будет приравнено к его непредставлению. Компании грозит административная ответственность по ст. 15.5 КоАП и налоговая ответственность по ст. 119 НК.
❄️Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москва-Сити. Обсудим самые важные налоговые изменения 2025 и 2026 года.
На конференции вас будут ждать выступления топовых спикеров, предновогодний фуршет, общение с коллегами и экспертами.
Мероприятие будет с рассадкой, сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Держим цену на участие в конференции до 1 октября, потом будем поднимать. Забронируйте место на главном бухгалтерском событии зимы уже сейчас!
Начать дискуссию