В четырех регионах России перейдут на электронные повестки осенью 2025 года

В Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и Москве будут присылать только электронные повестки.

В рамках осенней призывной кампании в Москве, Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях будут направлять повестки только в электронном виде, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Он отметил, что информация об этом добавляется в общедоступный реестр направленных повесток и считается врученной через 7 дней с момента размещения. В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 дней к призывнику применят временные ограничительные меры, направленные на обеспечение явки. Сразу после явки в военкомат ограничения снимут.

Уведомления о направлении повестки, применении и отмене ограничений направляются в личный кабинет на Госуслугах.

«Граждане могут ознакомиться с информацией о себе, содержащейся в реестре воинского учета, в том числе о направленных повестках и примененных временных ограничительных мерах, получив соответствующую выписку, которая формируется в личном кабинете реестра повесток», — добавил Бурдинский.

На Госуслугах есть сервисы, через которые можно обратиться в военкомат для изменения сведений в реестре, указал генерал-полковник.