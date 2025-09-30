Изменился номер телефона — как привязать новый в приложении «Мой налог»

Случается так, что самозанятые меняют телефонные номера и утрачивают доступ к старой сим-карте. Войти в приложение «Мой налог» не получается, поэтому нужно перерегистрироваться в нем с новым номером.

В чате ФНС пользователь интересуется, как изменить номер телефона в мобильном приложении для самозанятых «Мой налог», если нет доступа к старой сим-карте.

Представитель ФНС объяснил, что для получения доступа нужно пройти повторную регистрацию с использованием паспорта.

В приложении «Мой налог» следует нажать на кнопку «Стать самозанятым» — «По паспорту РФ». Затем при регистрации указать уже действующий номер телефона.