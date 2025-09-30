Имущество, полученное в безвозмездное пользование, облагается налогом на прибыль, но не всегда

При расчете налога на прибыль не учитываются безвозмездно полученное имущество дочерней компании от материнской и наоборот, если его не передают третьему лицу.

Минфин разъяснил порядок обложения налогом на прибыль при получении имущества в безвозмездное пользование.

Ведомство в письме от 14.04.2025 № 03-03-06/1/36990 напомнило, что по договору безвозмездного пользования одна сторона передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне. Вторая обязуется вернуть имущество в том состоянии, в каком получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.

К договору безвозмездного пользования применяются правила, предусмотренные ГК в отношении договора аренды.

Для целей налогообложения прибыли, согласно ст. 689 ГК, получение имущества в безвозмездное пользование считается безвозмездным получением имущественного права.

Доход в виде безвозмездно полученного имущества относится к внереализационным доходам (п. 8 ст. 250 НК), кроме случаев, указанных в ст. 251 НК.

Так, согласно подп. 11 п. 1 ст. 251 НК, для налога на прибыль не учитывают доходы в виде имущества, полученного безвозмездно: дочерней организацией от материнской компании;

материнской компанией от дочерней организации. При этом полученные имущество не должно передаваться третьим лицам в течение года.

То есть, если эти условия соблюдаются – доход не учитывают для налога на прибыль.

