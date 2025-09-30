ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
Налоговые изменения 2026

😬 11% бухгалтеров верят, что НДС с 2026 года не поднимут

Согласно опросу «Клерка», 89% бухгалтеров неделю назад верили, что повышения налогов стоит ждать.

Наш Телеграм-канал «БУХмолния» провел опрос среди подписчиков на тему повышения ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года.

Только 11% опрошенных ответили, что не поднимут.

60% были уверены, что ставки повысят, а еще 29% — что заодно снизят лимит для НДС на УСН.

Результаты опроса

Но опрос проводили 22 сентября – тогда еще повышение налогов обсуждали на уровне слухов и сообщений в СМИ.

Теперь же в Госдуму внесли законопроект о повышении ставки НДС, снижении лимита на УСН и на патенте.

Скорее всего, теперь оптимистов будет меньше.

А вы еще надеетесь, что налоги не повысят? Делитесь ниже в комментариях.

Автор

Комментарии

1
  • fressigran@
    Главный бухгалтер

    11% бухгалтеров верят, что НДС с 2026 года не поднимут

    Может это были не бухгалтеры. Бухгалтеры больше реалисты, чем оптимисты

