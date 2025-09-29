Законопроект об увеличении НДС до 22% уже в Госдуме
29 сентября 2025 года правительство внесло в Госдуму законопроект с изменениями в НК. В документе будут:
новая ставка НДС — она вырастет с 20% до 22%;
порог для бизнеса на УСН по доходам снизится с 60 до 10 млн рублей. Эта сумма определяет, станет ли предприниматель платить НДС;
для букмекерских контор установят налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок;
букмекеры будут платить налог на прибыль по ставке 25%;
для торговли, строительства и других сфер отменят льготные тарифы страховых взносов, которые вводили в период ковида. Общая ставка будет 30% до предельной базы и 15% свыше нее. Пониженные тарифы сохранятся для приоритетных отраслей;
компании будут платить страховые взносы с выплат в пользу руководителей. Если они были меньше МРОТ, то взносы все равно рассчитают исходя из МРОТ.
Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.
