Законопроект об увеличении НДС до 22% уже в Госдуме

С 1 января 2026 года ставка НДС будет 22%, порог для освобождения от уплаты НДС — 10 млн рублей.

29 сентября 2025 года правительство внесло в Госдуму законопроект с изменениями в НК. В документе будут:

новая ставка НДС — она вырастет с 20% до 22%;

порог для бизнеса на УСН по доходам снизится с 60 до 10 млн рублей. Эта сумма определяет, станет ли предприниматель платить НДС;

для букмекерских контор установят налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок;

букмекеры будут платить налог на прибыль по ставке 25%;

для торговли, строительства и других сфер отменят льготные тарифы страховых взносов, которые вводили в период ковида. Общая ставка будет 30% до предельной базы и 15% свыше нее. Пониженные тарифы сохранятся для приоритетных отраслей;

компании будут платить страховые взносы с выплат в пользу руководителей. Если они были меньше МРОТ, то взносы все равно рассчитают исходя из МРОТ.

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.