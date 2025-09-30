Новая банкнота 500 рублей появится во второй половине 2026 года

Эксперты выбрали 16 символов Северного Кавказа и 5 символов Пятигорска, которые могут появиться на новой купюре. Итоговый вариант утвердят после голосования.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что с 1 октября 2025 года начнется голосование за новый дизайн купюры номиналом 500 рублей. Выбрать стиль можно с 10:00 мск!

«Для оформления новой купюры достоинством 500 рублей эксперты отобрали 16 символов СКФО и 5 символов Пятигорска», — сказала глава ЦБ.

Обновленную банкноту выпустят в оборот во второй половине 2026 года.

Недавно мы писали, что Центробанк выпустит новые 50 и 10 рублей.