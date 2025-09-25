Центробанк выпустит новые 50 и 10 рублей

Обновленные купюры 50 и 10 рублей выпустят в 2027 и 2028 году, а новый дизайн 500 рублей утвердят 30 сентября 2025 года.

В 2027 году Центробанк собирается выпускать новую купюру номиналом 50 рублей, а в 2028 году — 10-рублевую банкноту.

«У нас немного сдвигаются сроки, потому что изменилась сама процедура выбора символов. Сейчас мы ориентируемся на 2027 год с банкнотой 50 рублей, и в 2028 году рассчитываем выпустить 10 рублей», — сказал заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

Кроме того, у ЦБ остались планы выпустить модернизированную банкноту номиналом 1 тыс. рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, однако ее выпуск приостановили из-за того, что храм Казанского кремля был изображен без креста.

Недавно регулятор начал работать над дизайном новой 500-рублевой купюры, где вместо Архангельска планируют размести достопримечательности Пятигорска. Символы утвердят 30 сентября 2025 года.

Ранее мы писали, что Центробанк выпустит новую 1 000-рублевую купюру уже в 2025 году.