Эксперт: как подготовиться к росту НДС до 22%, что нужно сделать уже сейчас

Для предпринимателей рост НДС может увеличить нагрузку до критического уровня, но этого можно избежать, если вовремя подготовиться. Важно пересмотреть договоры и проанализировать налоговый режим.

Сооснователь и директор по продукту компании «Моё дело» Анастасия Моргунова рассказала «Клерку» о том, как бизнесу подготовиться к росту НДС и каких ошибок можно избежать.

Недавно мы писали, что законопроект об увеличении НДС с 20% до 22% уже внесли в Госдуму. Для бизнеса с небольшой маржой даже два процентных пункта могут означать рост цен и дополнительные расходы, которые не всегда получится переложить на потребителя. Но у предпринимателей есть время: предполагается, что закон вступит в силу с 2026 года, а значит, три месяца остаются на подготовку.

Что нужно сделать:

Пересмотреть договоры и начать переговоры с контрагентами. Здесь необходима работа юристов: многим предстоит вносить изменения и заключать допсоглашения. Проанализировать налоговый режим. Не стоит спешить уходить на УСН: лимит для освобождения от НДС предлагают снизить с 60 до 10 млн руб., но при этом остаются доступны пониженные ставки НДС 5% или 7% (без права на вычет). Рассмотрите АУСН или ПСН, где НДС пока не уплачивается.

Важно заранее убедиться, что бухгалтерские программы адаптированы под новую ставку, а ИТ-служба готова к обновлениям. Налоговое планирование также поможет снизить нагрузку.

Например, можно выбирать поставщиков на НДС для получения вычетов, сместить отгрузки 2026 года на конец 2025 (чтобы сохранить ставку 20%) или увеличить долю льготируемых товаров и услуг. При этом стоит учитывать, что при переходе на УСН с пониженными ставками 5% или 7% теряется право на вычеты по НДС, а выбранная ставка фиксируется на три года.

Категорически не стоит прибегать к «серым» схемам: налоговая служба активно использует автоматизированные системы для сверки вычетов и выявления фиктивных контрагентов. Нарушения могут обернуться доначислениями с пенями, штрафами в размере 20–40% от суммы и даже уголовной ответственностью.