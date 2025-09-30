🚕 Наценку за перевозку детей в такси предлагают убрать
Депутаты готовят законопроект, регулирующий перевозку детей в такси, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Не должно быть переплаты за то, что в машине такси едет ребенок», — заявила депутат.
При перевозке детей есть особые требования к водителю и оснащению такси. Все это будет прописано в законопроекте, но никакого повышения цены для семей с детьми при поездках в такси быть не должно, подчеркнула Буцкая.
Сейчас дети до 7 лет должны находится в машине только в автолюльке или детском кресле. Для детей от 7 до 11 лет допустимо использование ремня безопасности на заднем сидении (если позволяет рост ребенка).
Для детей старше 12 лет действуют общие правила перевозки: ремень безопасности на переднем или заднем сидении.
