🚕 Наценку за перевозку детей в такси предлагают убрать

На 2025 год такси с детским креслом или бустером стоит дороже обычного тарифа.

Депутаты готовят законопроект, регулирующий перевозку детей в такси, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Не должно быть переплаты за то, что в машине такси едет ребенок», — заявила депутат.

При перевозке детей есть особые требования к водителю и оснащению такси. Все это будет прописано в законопроекте, но никакого повышения цены для семей с детьми при поездках в такси быть не должно, подчеркнула Буцкая.

Сейчас дети до 7 лет должны находится в машине только в автолюльке или детском кресле. Для детей от 7 до 11 лет допустимо использование ремня безопасности на заднем сидении (если позволяет рост ребенка).

Для детей старше 12 лет действуют общие правила перевозки: ремень безопасности на переднем или заднем сидении.