Минфин: эксперимент по платежам в цифровых рублях успешно завершен

В цифровых рублях платили стипендии и зарплату, а также оплачивали госконтракты.

В сентябре 2025 года успешно завершился эксперимент с платежами из бюджета в цифровых рублях.

Пилотный проект позволил протестировать платежи в цифровых рублях, их зачисление на счета клиентов, открытые на платформе цифрового рубля. Оператор площадки — Центробанк. Также проводили операции со счетом цифрового рубля Федерального казначейства.

«С 1 января 2026 года станет доступно перечисление в бюджеты бюджетной системы РФ поступлений в цифровых рублях и осуществление платежей за счет средств федерального бюджета без ограничений», — сказано на сайте Минфина.

Цифровыми рублями выплачивали заработную плату, стипендии по целевому обучению, а также проводили оплату по госконтрактам на капитальное строительство, ремонт и обслуживание гособъектов.