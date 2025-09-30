«Центральный телеграф» отбил у ФНС 12 млн руб. по НДС
12 сентября 2024 г. Арбитражный суд Москвы рассмотрел дело № А40-130974/23 о применении вычетов НДС по авансам, направленным подрядчикам заранее.
Суть конфликта
ООО «Центральный телеграф» в 2020–2021 годах перечислило подрядчикам авансы за работы по договорам, а счета-фактуры на эти авансы получило позднее, в третьем квартале 2021 года.
В декларации за III квартал 2021 года компания заявила вычеты НДС по этим авансам.
Налоговая инспекция усмотрела нарушение: по её мнению, вычет должен быть принят в том квартале, когда подрядчики получили деньги и выставили счета-фактуры. И обвинила “Центральный телеграф” в “просрочке”.
На основании этого ИФНС доначислила около 11 млн руб. НДС и назначила штраф примерно 1 млн руб.
Региональные и апелляционные суды сначала согласились с позицией налоговой (ссылаясь, в том числе, на письма Минфина).
Решение кассации
Кассационная инстанция в свою очередь отменила решения нижестоящих судов и признала действия ФНС неправомерными. Аргументы:
Письма Минфина не являются нормативными актами и не могут отменять нормы Налогового кодекса.
В НК РФ нет прямого запрета на перенос вычета авансов, поэтому действует общий трёхлетний срок (ст. 173 НК РФ).
Бюджет не теряет деньги: поставщики заплатили НДС, а “Центральный телеграф” восстановил вычеты при получении итоговых счетов-фактур.
Если бы вычет был полностью неправомерным, налоговый орган не мог бы принимать его восстановление.
После этого дело было возвращено на новое рассмотрение, и в первой инстанции доначисления и штрафы были отменены.
