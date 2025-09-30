«Центральный телеграф» отбил у ФНС 12 млн руб. по НДС

Компания «Центральный телеграф» смогла отменить доначисления НДС и штрафы на сумму 12 млн рублей. Кассация признала, что перенос авансового вычета возможен в пределах трёхлетнего срока, а письма Минфина не имеют обязательной силы.

12 сентября 2024 г. Арбитражный суд Москвы рассмотрел дело № А40-130974/23 о применении вычетов НДС по авансам, направленным подрядчикам заранее.

Суть конфликта

ООО «Центральный телеграф» в 2020–2021 годах перечислило подрядчикам авансы за работы по договорам, а счета-фактуры на эти авансы получило позднее, в третьем квартале 2021 года.

В декларации за III квартал 2021 года компания заявила вычеты НДС по этим авансам.

Налоговая инспекция усмотрела нарушение: по её мнению, вычет должен быть принят в том квартале, когда подрядчики получили деньги и выставили счета-фактуры. И обвинила “Центральный телеграф” в “просрочке”.

На основании этого ИФНС доначислила около 11 млн руб. НДС и назначила штраф примерно 1 млн руб.

Региональные и апелляционные суды сначала согласились с позицией налоговой (ссылаясь, в том числе, на письма Минфина).

Решение кассации

Кассационная инстанция в свою очередь отменила решения нижестоящих судов и признала действия ФНС неправомерными. Аргументы:

Письма Минфина не являются нормативными актами и не могут отменять нормы Налогового кодекса. В НК РФ нет прямого запрета на перенос вычета авансов, поэтому действует общий трёхлетний срок (ст. 173 НК РФ). Бюджет не теряет деньги: поставщики заплатили НДС, а “Центральный телеграф” восстановил вычеты при получении итоговых счетов-фактур. Если бы вычет был полностью неправомерным, налоговый орган не мог бы принимать его восстановление.

После этого дело было возвращено на новое рассмотрение, и в первой инстанции доначисления и штрафы были отменены.