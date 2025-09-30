🔥 На «Клерке» появился калькулятор НДС и налоговой нагрузки на УСН в 2026 году

Запустили новый инструмент, который позволит посчитать нагрузку на УСН с учетом новой ставки НДС 22% и лимита в 10 млн.

На «Клерке» запустили новый инструмент, который сравнивает обязательства на УСН при ставках НДС 5%, 7% и 22%. Учтены изменения 2026 года в соответствии с нововведениями Минфина.

Расчет НДС и налоговой нагрузки

Как использовать инструмент: заполнить выручку, закупки и расходы — калькулятор посчитает НДС, налоги по УСН и суммарную нагрузку по каждому варианту.

Плательщики НДС 22% могут вводить закупки, по которым можно принять налог к вычету.

Минимальный налог по УСН (1%) и ограничения по возможным вычетам, в том числе по фиксированным взносам ИП, расчетом не учитываются.

Заходите в калькулятор, пользуйтесь оставляйте комментарии.